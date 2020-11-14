Минздрав ведет переговоры со всеми производителями вакцин от коронавируса, которые находятся на завершающем этапе исследований.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

«Кроме инициативы COVAX, к которой мы уже присоединены, мы ведем переговоры и уже фактически на стадии подписания договоров с Pfizer, с другой американской компанией Moderna, с компанией Sinovac, компанией Синофарм», — сказал он.

Степанов добавил, что все они находятся на завершающей стадии исследований.

«Мы со всеми в постоянном контакте. Вопрос вакцины против COVID-19 для Украины — приоритет на сегодня для президента Украины, правительства и Минздрава», — резюмировал министр.

Напомним, 11 ноября Кабмин ввел карантин выходного дня, который будет действовать с 14 до 30 ноября. Еженедельно с 00:00 субботы до 00:00 понедельника в стране будут работать только продуктовые магазины, аптеки, ветаптеки, общественный транспорт, автозаправки. Также разрешены прогулки в парках, работа предприятий общественного питания в режиме «еда на вынос».