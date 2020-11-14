Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что на время введения карантина выходного дня будет увеличено количество рейдовых групп, которые будут следить за соблюдением ограничений.
Он отметил также, что с начала недели полицейские проверили почти 40 тысяч заведений, составлено более 3200 административных протоколов за нарушение карантина, начато 22 уголовных производства.
Пресс-служба Нацполиции также отметила, что патрульные будут проводить разъяснительную работу среди населения.
Напомним, 11 ноября Кабмин ввел карантин выходного дня, который будет действовать с 14 до 30 ноября. Еженедельно с 00:00 субботы до 00:00 понедельника в стране будут работать только продуктовые магазины, аптеки, ветаптеки, общественный транспорт, автозаправки. Также разрешены прогулки в парках, работа предприятий общественного питания в режиме «еда на вынос».
Премьер-министр Денис Шмыгаль 13 ноября заявил, что мэрии выходят за пределы своей компетенции.
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