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В Киеве за минувшие сутки зафиксировали наибольшее количество новых случаев заболевания коронавирусом за все время пандемии – 1083. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram-канале.

«В Киеве за минувшие сутки обнаружили наибольшее количество больных коронавирусом за весь период пандемии – 1083 человека. Умерли 13 больных. Всего коронавирус унес жизни 938 киевлян. На сегодня в столице уже 48 646 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», - сообщил Кличко.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 92 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели в столице еще 354 человека. Всего коронавирус преодолели 18 333 жителя Киева.

«Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Соломенском районе - 134, в Деснянском - 127 и 126 случаев - в Шевченковском районе», - отметил мэр.  

В Украине за прошедшие сутки, 12 ноября, зафиксировано 11 787 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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