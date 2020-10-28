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В Борисполе должны пройти повторные выборы городского головы в связи со смертью действующего мэра Анатолия Федорчука, побеждающего на прошедших 25 октября местных выборах.

«В соответствии с пунктом 7, части 1 статьи 280 Избирательного кодекса: ТИК принимает решение о признании выборов городского головы не состоявшимися и о назначении повторных выборов, если лицо после его избрания не получило мандат городского головы в порядке, установленном Кодексом, по основаниям, указанным в пункте 4 части первой и части четвертой статьи 231 (в случае смерти)», - написала глава Гражданской сети Опора Ольга Айвазовская в Facebook.

Как сообщал ForUm, мэр Борисполя Анатолий Федорчук скончался после осложнений, вызванных коронавирусом. 
ForUm

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