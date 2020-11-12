Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объявил, что Россия ввела зеркальные санкции против Франции и Германии, которые стали ответом на санкции Евросоюза из-за отравления Алексея Навального. Об этом сообщает Интерфакс.

«Поскольку локомотивом санкций Евросоюза в связи с Навальным была Германия, поскольку эти санкции прямо затрагивают руководящих сотрудников Администрации президента Российской Федерации, наши ответные санкции будут зеркальными. Они уже приняты, скоро мы сообщим об этом нашим германским и французским коллегам», - сказал Лавров на пресс-конференции в четверг.

«Эти санкции будут против руководящих сотрудников аппаратов руководителей ФРГ и Франции», - добавил он.

Напомним, 15 октября Евросоюз ввел санкции против 6 высокопоставленных чиновников России и Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологий в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального.

Санкции по «делу Навального» введены в рамках режима ограничительных мер за распространение и применение химического оружия, согласно которому вводились санкции против лиц, которых ЕС считают причастными к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей в 2018 году.

6 октября ОЗХО объявила, что Навальный был отравлен разновидностью нервно-паралитического вещества «Новичок», которая не значится в списках приложения о химических веществах к Конвенции о запрещении химоружия.

Российские власти отвергают обвинения в причастности к инциденту с Навальным и выражают готовность к открытому и опирающемуся на факты диалогу по этой ситуации.

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Его сначала госпитализировали в Омске, а затем перевезли на лечение в берлинскую клинику Charite.