Сегодня, 12 ноября, в 08:00 восстановлено автомобильное сообщение в двух пунктах пропуска на границе с Молдовой: «Бесарабяска - Августовское» и «Новые Трояны-Чадыр-Лунга», сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

О решении восстановить пропускные операции через пункты пропуска «Бесарабяска», «Чадыр-Лунга» Госпогранслужбу Украины проинформировала Пограничная полиция Республики Молдова.

Напоминаем, что правительство Украины приняло решение о возобновлении пропуска во всех пунктах пропуска на границе с Республикой Молдовой (в том числе «Серпневом» и «Новые Трояны») еще в конце мая. Фактическое осуществление пропускных операций стало возможным только после соответствующего решения молдавской стороны.