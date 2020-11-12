Частные лаборатории проводят 30 процентов от всего количества ПЦР-исследований на коронавирус.

На этом акцентировал внимание заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге, сообщает Укринформ.

«Буду опровергать слухи, которые распространяются социальными сетями, что 80% исследований проводятся частными лабораториями. За ноябрь и октябрь частными лабораториями проводится 12 тысяч исследований в сутки, что составляет 30% от всех исследований, которые проводятся в нашей стране», - сказал Ляшко.

Он отметил, что по состоянию на ноябрь к исследованиям методом ПЦР присоединены 124 лаборатории всех форм собственности, из них 66 лабораторий, расположенных в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения, и 58 - частных медучреждений.

Напомним, по состоянию на утро 12 ноября в Украине зафиксировано 11057 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.