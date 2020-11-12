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Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, когда людям не придется больше стоять в очередях, чтобы сдать тест на коронавирус и потом долго ждать результата. Об этом он сказал в эфире телеканала «Украина 24».

«Наша стратегия тестирования, кроме ПЦР-тестирования, это еще быстрые тесты на антиген, которые мы сейчас закупаем, и буквально в ближайшие недели будем массово вводить. У нас также есть ИФА-тест на антиген, что существенно уменьшит нагрузку на лаборатории», - заявил министр.

«Я думаю, что за три недели мы выйдем на отсутствие очередей», - добавил Степанов.

Напомним, по состоянию на утро 12 ноября в Украине зафиксировано 11057 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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