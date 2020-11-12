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Высокая заболеваемость коронавирусом COVID-19 будет сохраняться в Украине как минимум до апреля.

Такой прогноз озвучил в эфире телеканала «Украина 24» министр здравоохранения Максим Степанов.

«Мы будем довольно сложно проходить этот период. Мы считаем, что до апреля. Речь не идет о том, чтобы мы его проходили легко - мы будем его проходить тяжело. Главное сейчас - с какими человеческими потерями мы его пройдем. Наша задача - чтобы количество потерь, жертв COVID-19 было как можно меньше», - заявил он.

Министр отметил, что ситуация сейчас очень тяжелая: «У нас находится 28 тысяч больных в больницах. Это в четыре раза больше, чем в сентябре... Кроме лечебного процесса есть еще чисто эпидемиологический, каким образом остановить рост. Речь уже не идет о том, чтобы его уменьшить - чтобы именно остановить рост. Все действия направлены на это».

Напомним, по состоянию на утро 12 ноября в Украине зафиксировано 11057 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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