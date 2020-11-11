В Ереване в среду произошли столкновения силовиков с демонстрантами, которые собрались в столице Армении из-за несогласия с решением премьер-министра Никола Пашиняна подписать соглашение с Азербайджаном о прекращении более чем шести недель боев в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает Радио Свобода.

Тысячи протестующих заполнили центральную площадь Свободы в Ереване, призывая к отставке Пашиняна на фоне попыток правоохранителей им помешать. Полиция свои действия объяснила тем, что массовые собрания запрещены в условиях действующего в стране режима военного положения.

Сообщается, что в центре столицы Армении между противниками Пашиняна и полицейскими начались стычки, несколько человек задержали, среди них и лидер оппозиционной партии «Процветающая Армения» (BHK) Гагик Царукян.

Представители 17 оппозиционных партий призвали Пашиняна уйти с должности, обвинив его в тяжелых уступках, которые армяне вынуждены были принять как часть сделки.

Выступая в эфире государственного телевидения, вице-премьер-министр Тигран Авинян не исключил, что нынешнее правительство может подать в отставку, но предостерегал от любой попытки «переворота».

Сам премьер Пашинян заявил в видеообращении в фейсбуке, что принял соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе, чтобы избежать коллапса в регионе, окружения и гибели тысяч армянских военных.

Президент Армении Армен Саркисян начал консультации с представителями нескольких политических партий, пытаясь уменьшить напряженность и сохранить национальное единство», заявили в его офисе.

Напомним, 9 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подписал заявление о прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом РФ Владимиром Путиным.

Согласно договору, в регион вводятся российские миротворцы, а Армения обязуется вернуть Азербайджану до 20 ноября «Агдамский район и территории, удерживаемые армянской стороной в Газахском районе Азербайджанской Республики».

Соглашение о прекращении огня вызвало празднования в Баку, столице Азербайджана, где люди выходили на улицы, сигналили автомобильными клаксонами и ездили по городу, размахивая азербайджанскими флагами.

В Армении начались беспорядки. Протестующие заявляли, что борьба должна продолжаться до конца, и они были уверены в победе. В Ереване в течение ночи толпа штурмовала и грабила здания правительства и парламента. Люди называют это соглашение предательством и требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Нагорный Карабах - международно признанная часть Азербайджана, контроль над которой (а также над частью других территорий страны) Баку потерял был после войны 1991-1994 годов и называл ее своей оккупированной территорией. В конце сентября Азербайджан начал военную кампанию за восстановление контроля над всей своей территорией и благодаря технологической превосходстве своего войска достиг значительных успехов. Но в результате боевых действий погибли тысячи людей, в том числе и гражданских.