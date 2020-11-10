также в разделеВыборы
Скандальный экс-глава Госинвестпроекта прошел в Закарпатский облсовет 10
ЦИК сформировал новый состав двух ТИК 16
Кандидат в депутаты горсовета попался на попытке сфальсифицировать результаты выборов 17
Киевский окружной админсуд обязал Васильковскую ТИК провести пересчет голосов на одном из участков 13
В Украине признаны избранными 2402 депутатов 108 местных советов 18
Самыми активными на местных выборах были люди старше 50 лет 10
Центризбирком: 99,4% УИК завершили подсчет голосов на местных выборах 57
Мосийчук: В борьбе против фальсификаций выборов в Василькове участвуют представители разных политсил 15
Джангиров: Из ниши представителей Юго-Востока «зеленых» вытеснила ОПЗЖ во главе с Медведчуком 35
Полиция открыла дело из-за скандала на выборах в Борщаговской ОТГ 152
Ляшко проиграл довыборы в Раду 58
В Днипре у главы избиркома украли мешок с бюллетенями 17
ENEMO: Местные выборы в Украине были свободными 249
МВД: Нарушения на местных выборах не были системными 14
На довыборах в Раду на Черниговщине лидирует кандидат от СН 20
Штепа не прошла во второй тур выборов мэра Славянска 60
ЦИК: Второй тур местных выборов может пройти в декабре 39
В ОБСЕ считают, что местные выборы прошли с соблюдением всех процедур 15

Комитет избирателей обеспокоен фактами затягивания процесса установления результатов выборов в ряде общин на местных выборах. Основная причина затягивания - массовые обращения партий и кандидатов в суды с требованиями об обжаловании результатов выборов, пояснили в организации.

«На сегодня проблемным является установление результатов выборов в таких городах как Львов, Черновцы, Тернополь, Бровары. Также затянулся процесс установления результатов выборов в Киевской, Волынской, Херсонской, Одесской областных советов», - говорится в сообщении.

Судебные обжалования имели место по установлению результатов выборов Каролино-Бугазской ОТГ Одесской области. Вследствие нарушений избирательного законодательства ЦИК были досрочно прекращены полномочия Марганецкого ТИК Днепропетровской области и Васильковской ТИК Киевской области.

КИУ отмечает, что часто требования о пересчете голосов и признании выборов недействительными, которые подают политические партии и кандидаты, не является надлежащим образом обоснованными и не базируются на фактах о нарушениях избирательного законодательства в день голосования. К примеру, несмотря на обвинения в массовых фальсификациях, наблюдателями КИУ не было зафиксированных серьезных проблем при организации выборов во Львове.

По оценке КИУ, затягивание подсчета голосов в отдельных общинах имеет признаки политтехнологии и используется для пересчета голосов избирателей в пользу заинтересованных партий или кандидатов. КИУ призывает политические партии и кандидатов ответственно относиться к подачи исковых заявлений и не злоупотреблять правом на судебное обжалование, искусственно затягивая установления результатов выборов.

Местные выборы в Украине состоялись 25 октября. Результаты должны быть установлены не позднее чем на 12-й день после дня голосования, то есть до 6 ноября включительно.  
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8