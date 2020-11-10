Комитет избирателей обеспокоен фактами затягивания процесса установления результатов выборов в ряде общин на местных выборах. Основная причина затягивания - массовые обращения партий и кандидатов в суды с требованиями об обжаловании результатов выборов, пояснили в организации.

«На сегодня проблемным является установление результатов выборов в таких городах как Львов, Черновцы, Тернополь, Бровары. Также затянулся процесс установления результатов выборов в Киевской, Волынской, Херсонской, Одесской областных советов», - говорится в сообщении.

Судебные обжалования имели место по установлению результатов выборов Каролино-Бугазской ОТГ Одесской области. Вследствие нарушений избирательного законодательства ЦИК были досрочно прекращены полномочия Марганецкого ТИК Днепропетровской области и Васильковской ТИК Киевской области.

КИУ отмечает, что часто требования о пересчете голосов и признании выборов недействительными, которые подают политические партии и кандидаты, не является надлежащим образом обоснованными и не базируются на фактах о нарушениях избирательного законодательства в день голосования. К примеру, несмотря на обвинения в массовых фальсификациях, наблюдателями КИУ не было зафиксированных серьезных проблем при организации выборов во Львове.

По оценке КИУ, затягивание подсчета голосов в отдельных общинах имеет признаки политтехнологии и используется для пересчета голосов избирателей в пользу заинтересованных партий или кандидатов. КИУ призывает политические партии и кандидатов ответственно относиться к подачи исковых заявлений и не злоупотреблять правом на судебное обжалование, искусственно затягивая установления результатов выборов.

Местные выборы в Украине состоялись 25 октября. Результаты должны быть установлены не позднее чем на 12-й день после дня голосования, то есть до 6 ноября включительно.