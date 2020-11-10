также в разделеРелигия
Монахи Валаамского монастыря выпустили уникальное приложение с полным собранием молитв и Библией 7
На Волыни построят новый храм УПЦ, вместо захваченного ПЦУ 11
В Ровенской области освятили новый храм УПЦ, вместо захваченного сторонниками ПЦУ 20
В УПЦ обратили внимание на то, что «карантин выходного дня» не должен запрещать участие в богослужениях 11
Архиереи Кипрской Православной Церкви прекращают служение с архиепископом Хризостомом 7
Епископ УПЦ на совещании ОБСЕ назвал факты нарушения прав верующих 11
Митрополит Антоний объяснил, для чего нужно молитвенное правило 10
Митрополит Антоний рассказал, что значит настоящий подвиг 46
В Киевских духовных школах торжества в честь Нестора Летописца 36
Митрополит Онуфрий рассказал, почему не нужно искать в своей жизни чудес 8
Митрополит УПЦ передал материальную помощь Антиохийской Церкви 11
На Луганщине священники УПЦ высадили деревья на месте сгоревшего леса 17
Предстоятель УПЦ рассказал, чему учит Священное Писание и Священное Предание 24
Спикер УПЦ напомнил, что Церкви, признавшие ПЦУ, имеют внутренние проблемы 27
Северодонецкая епархия УПЦ передала помощь пострадавшим от лесных пожаров 20
В УПЦ призвали предстоятеля Кипрской Церкви отозвать признание ПЦУ 15
Митрополит Антоний рассказал о том, каким он запомнил черногорского митрополита Амфилохия 16
В УПЦ опасаются повторения дестабилизации церковной ситуации времен Порошенко 12

Если Джо Байден позиционирует себя как христианин той или иной конфессии, то будет следовать тем нравственным нормам, которые установлены в этой религиозной конфессии.

Фото: из открытых источников

Об этом сказал председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион в программе «Церковь и мир».

«Господин Байден позиционирует себя как верующий католик, но выступает с такими позициями, которые расходятся с учением Католической Церкви. В частности, он выступает за аборты, за операции по изменению пола, в том числе у детей. Это, конечно, не может вызывать у нас, верующих Православной Церкви, ни поддержки, ни симпати», - отметил митрополит.

Вместе с тем владыка Иларион сказал о том, что надеется, что «новый президент Соединенных Штатов Америки от риторики перейдет к делу и будет налажен такой контакт с Россией, который позволит каждой стране самостоятельно избирать свои внешнеполитические интересы, но при этом согласовывать действия, которые необходимы, чтобы в мире сохранялась стабильность».

Также глава ОВЦС Московского Патриархата напомнил, что Дональд Трамп уже в первой речи на инаугурации очень ясно обозначил свои приоритеты.

«Он никогда не скрывал своей религиозной принадлежности и в своей риторике всегда использовал христианскую терминологию. Но очень важно, чтобы здесь слова не расходились с делами, чтобы эта приверженность христианским ценностям отражалась на том, как человек действует в жизни. Ведь одно дело — задекларировать принадлежность к той или иной религиозной традиции, а совсем другое — следовать заповедям основателя этой традиции», - сказал митрополит.

Так же он резюмировал: «Жизнь показала, что президент в Соединенных Штатах Америки может оказаться довольно беспомощным, если у него нет серьезной поддержки в других ветвях власти. Это произошло с Дональдом Трампом. Он, к сожалению, все время был наполовину парализован в своих действиях, то есть делал какие-то громкие и яркие заявления, за которыми потом ничего не следовало».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги