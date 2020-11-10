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На территории Украины сейчас циркулируют несколько штаммов коронавируса. Об этом сказала в интервью Укринформу врач-пульмонолог, заведующая инфекционным отделением «Киевской городской клинической больницы №17» Светлана Гук, которая сама дважды переболела коронавирусом.

«Сейчас на территории Украины циркулируют несколько штаммов. Геном коронавируса содержит 30 000 нуклеотидов, последовательностей аминокислот. И случайная замена этой последовательности при репликации вируса уже дает возможность развития нового штамма. Новый штамм может быть менее или более агрессивным, какие-то мутации делают его нежизнеспособным и т. п. Есть целая интерактивная карта распространения вариантов коронавируса. Их количество нестабильное, они постоянно мутируют. Да, штаммов много, я уже болела COVID-19 два раза - со всеми признаками, и между заболеваниями 4 месяца прошло. То есть это не тот случай, когда что-то недообследовали и недолечили. Видимо, второй раз (в октябре) мне попался другой штамм», - рассказала Гук.

По еесловам, впервые она болела классически - с высокой температурой, сильной слабостью. Во второй раз значительно легче, поскольку перекрестный иммунитет «все-таки существует».

«Может, даже не обратила бы внимания, если бы нас на работе не тестировали каждые две недели. И когда получила результат, померила температуру, обнаружила 37,6. А до тех пор считала, что я просто устала. Но, к сожалению, слышала и о случаях, когда повторное заражение протекало хуже, чем первое. Очень много факторов участвуют в этом. Влияют свойства организма, вируса и его поражающая доза, поведение пациента в первые дни после заражения. Врачи просто идут по ситуации и анализируют», - отметила врач.

Напомним, по состоянию на утро на 10 ноября в Украине зафиксировано 10179 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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