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За минувшие сутки, 9 ноября, коронавирусом заболели еще 747 киевлян. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе  городского головы.

«Коронавирус в Киеве за прошедшие сутки обнаружили у 747 человек. Умерли 22 больных. Всего коронавирус унес жизни 894 киевлян. На сегодня в столице уже 45 667 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», - сообщил Кличко.

Заболели 417 женщин в возрасте от 19 до 83 лет и 292 мужчин в возрасте от 21 до 89 лет. А также 22 девочки от одного до 17 лет и 16 мальчиков от восьми месяцев до 16 лет. Заболел, в частности, 41 медик.

Не уменьшается и количество госпитализированных больных. В больницы столицы попали 74 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 337 человек. Всего коронавирус преодолели 17004 жителя Киева.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 145, в Днепровском - 103, в Подольском районе - 82 случая, - отметил мэр Киева.

Напомним, по состоянию на утро на 10 ноября в Украине зафиксировано 10179 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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