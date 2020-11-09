также в разделеОбщество
В СБУ подтвердили открытие дела против Шария за карту Украины без Крыма 9
Зеленский заболел коронавирусом 19
СБУ разоблачила хакеров, атаковавших сайты винницких вузов 11
У норок на украинских фермах не выявили заражений COVID-19 7
Минкультуры выступило против карантина выходного дня 15
«Слуга народа» о фото анкет «опроса Зеленского» на свалке: мог напечатать кто угодно 16
Украинская делегация: Россия сорвала открытие КПВВ на Донбассе 22
Президент озвучил сроки введения карантина выходного дня 28
Задержали украинца, который помогал оккупантам при обысках у крымских татар 36
В Украине запретили все плановые операции и госпитализации 57
Степанов назвал условия досрочного прекращения самоизоляции 56
Депутата из Ирпеня от «Свободы» обвиняют в работе на экс-регионала 26
Нардепа Юрчишина вызвали в ГБР по делу о возможном сговоре судей КСУ 27
В Украине введут карантин выходного дня 47
Жванецкого похоронят в Москве 30
Шмыгаль написал радиодиктат национального единства 12
В Кривом Роге объявлен траур 35
У главы Ривненщины – коронавирус 24

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что готовится срочное увеличение до 80 тысяч коек для больных COVID-19. Как передает УНИАН, об этом он сказал во время онлайн-брифинга.

«Сегодня поставлена задача нам увеличить достаточно срочно вместо 50 тысяч коек, которые у нас были до этого готовы принимать больных с коронавирусной болезнью, до 80 тысяч коек. Все эти койки в ближайшее время, в течение месяца, будет обеспечен кислородом, 80% из них - это будет 60 тысяч коек», - сообщил Ляшко.

Он уточнил, что для указанных 60 тысяч коек закупят кислородные концентраторы, о чем уже есть договоренность.

«И уже есть самолеты, которые будут везти кислородные концентраторы в Украину», - добавил чиновник.

Кроме того, дополнительно будет расширена сеть обеспечения кислородом. «Сейчас отрабатывается каждое конкретное учреждение, которое будет поставлять газообразный кислород или жидкообразный кислород в каждую больницу. Чтобы каждый украинец получил медицинскую помощь, в которой он нуждается», - отметил Ляшко.

Он добавил, что третий этап - это развертывание временных госпиталей в приспособленных помещениях. «Призываю вас всех соблюдать санитарные нормы, носить маски, соблюдать физическую дистанцию, чтобы Украине не понадобился третий этап, чтобы мы не разворачивали госпиталя в приспособленных помещениях», - заявил Ляшко.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 9 ноября зафиксировано 8 687 новых случаев заболевания COVID-19.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги