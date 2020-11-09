Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что готовится срочное увеличение до 80 тысяч коек для больных COVID-19. Как передает УНИАН, об этом он сказал во время онлайн-брифинга.

«Сегодня поставлена задача нам увеличить достаточно срочно вместо 50 тысяч коек, которые у нас были до этого готовы принимать больных с коронавирусной болезнью, до 80 тысяч коек. Все эти койки в ближайшее время, в течение месяца, будет обеспечен кислородом, 80% из них - это будет 60 тысяч коек», - сообщил Ляшко.

Он уточнил, что для указанных 60 тысяч коек закупят кислородные концентраторы, о чем уже есть договоренность.

«И уже есть самолеты, которые будут везти кислородные концентраторы в Украину», - добавил чиновник.

Кроме того, дополнительно будет расширена сеть обеспечения кислородом. «Сейчас отрабатывается каждое конкретное учреждение, которое будет поставлять газообразный кислород или жидкообразный кислород в каждую больницу. Чтобы каждый украинец получил медицинскую помощь, в которой он нуждается», - отметил Ляшко.

Он добавил, что третий этап - это развертывание временных госпиталей в приспособленных помещениях. «Призываю вас всех соблюдать санитарные нормы, носить маски, соблюдать физическую дистанцию, чтобы Украине не понадобился третий этап, чтобы мы не разворачивали госпиталя в приспособленных помещениях», - заявил Ляшко.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 9 ноября зафиксировано 8 687 новых случаев заболевания COVID-19.