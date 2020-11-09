также в разделеСтолица
В Киеве горело общежитие НАУ, эвакуировали 120 человек 9
COVID-19 в Киеве: за сутки обнаружили более 800 новых случаев 14
«Евросолидарность» и «УДАР Кличко» получают свыше половины мест в Киевсовете 14
Кличко победил в первом туре выборов 35
Минздрав: Киев находится на грани попадания в красную зону карантина 17
В Киеве за сутки – более тысячи новых случаев COVID-19 57
СМИ: Виновник смертельного ДТП на Майдане пытается откупиться 43
На станции «Площадь Льва Толстого» взрывоопасных предметов не обнаружили 12
В Киеве из-за «минирования» закрыли станцию метро «Площадь Льва Толстого» 11
В Киеве зафиксировано 983 новых случая коронавируса 12
В Киеве задержали россиянина с 5-ю кг кокаина 25
В Киеве задержаны двое лиц, требовавших 700 тысяч у предпринимателя 11
Прокуратура Киева вернула общине землю на Трухановом острове 16
Киев усилит контроль за соблюдением мер безопасности в общественном транспорте 13
В Киеве зафиксировали уже 10 тысяч случаев ОРВИ и гриппа 23
Кличко выздоровел от коронавируса 19
В Киеве за сутки зафиксировано 856 новых больных коронавирусом 20
Мобильный COVID-госпиталь могут развернуть в «Феофании» 11

В Киеве коронавирусом заболели еще 748 киевлян, 5 человек умерли. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

«Еще у 748 киевлян обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. Пятеро больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 872 жителей нашего города. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 44 920», - написал Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 76 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 170 человек. Всего коронавирус преодолели 16 667 жителей Киева.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 130, в Дарницком - 109 и 107 случаев в Оболонском районе», - отметил мэр Киева.    

В Украине по состоянию на утро 9 ноября зафиксировано 8687 новых случаев заболевания COVID-19.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1903 грн.
24
Теги