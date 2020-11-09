В Киеве коронавирусом заболели еще 748 киевлян, 5 человек умерли. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

«Еще у 748 киевлян обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. Пятеро больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 872 жителей нашего города. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 44 920», - написал Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 76 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 170 человек. Всего коронавирус преодолели 16 667 жителей Киева.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 130, в Дарницком - 109 и 107 случаев в Оболонском районе», - отметил мэр Киева.

В Украине по состоянию на утро 9 ноября зафиксировано 8687 новых случаев заболевания COVID-19.