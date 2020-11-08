За сутки в Вооруженных силах Украины зафиксировано 155 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой командование Медицинских сил ВСУ.

«По состоянию на 10:00 8 ноября в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, болеет - 2230 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 4627 человек, летальных исходов - 19», - говорится в сообщении командования.

Отмечается, что сейчас на изоляции, в том числе самоизоляции, находится 390 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 35 человек.

«За прошедшие сутки зарегистрировано 155 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находится 18 человек», - отметили в пресс-службе.

По данным командования, состояние здоровья пациентов удовлетворительное, которые получают необходимое лечение. Кроме того, на лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 137 человек, их состояние также удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Напомним, в Украине впервые более 10 тысяч новых случаев коронавируса.