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Подразделения сепаратистов за минувшие сутки один раз нарушили режим прекращения огня. Украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в воскресенье, 8 ноября.

Указано, что враг применил стрелковое оружие недалеко от населенного пункта Гнутово. Эта огневая провокация противника не несла угрозы украинским защитникам. Подразделения ООС оружие в ответ не применяли.

С начала текущих суток на всех участках линии разграничения наблюдается тишина.

Напомним, за сутки 6 ноября на Донбассе зафиксировали два обстрела со стороны сепаратистов – возле Авдеевки и Новолуганского. Бойцы ВСУ не пострадали.
ForUm

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