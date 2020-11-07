За прошедшие сутки, 6 ноября, российские наемники дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Среди украинских военных вследствие обстрела никто не пострадал.
Об этом информирует штаб операции Объединенных сил.
Так, боевики нарушили режим тишины возле Авдеевки, применив стрелковое оружие и гранатометы различных систем, и возле Новолуганского, открыв огонь из стрелкового оружия.
Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.
«Враждебные выстрелы были неприцельными, поэтому украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали», — говорится в сообщении.
С начала текущих суток, 7 ноября, нарушений режима тишины на всех участках линии разграничения не зафиксировано.
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