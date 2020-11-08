За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 9397 человек, зафиксировано 138 летальных случаев, 2637 пациентов выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро воскресенья, 8 ноября.

Суточный показатель заболеваемости остается на высоком уровне, он вошел в пятерку наибольших за все время пандемии: 4 ноября заболело 9524 человека, 5 ноября — 9850, 6 ноября — 9721, 7 ноября — 10 746 (антирекорд).

Всего за все время пандемии в Украине заболело 460 331 человек, из них 206 866 выздоровели, летальных исходов — 8450.

Ситуация с COVID-19 по регионам:

г. Киев — 44 172 случая;

Винницкая область — 12 420 случаев;

Волынская область — 16 105 случаев;

Днепропетровская область — 17 748 случаев;

Донецкая область — 13 907 случаев;

Житомирская область — 18 334 случая;

Закарпатская область — 16 932 случая;

Запорожская область — 13 422 случая;

Ивано-Франковская область — 24 066 случаев;

Киевская область — 19 820 случаев;

Кировоградская область — 3092 случая;

Луганская область — 4450 случаев;

Львовская область — 33 283 случая;

Николаевская область — 10 240 случаев;

Одесская область — 28 265 случаев;

Полтавская область — 11 944 случая;

Ровенская область — 21 770 случаев;

Сумская область — 14 486 случаев;

Тернопольская область — 22 040 случаев;

Харьковская область — 43 213 случаев;

Херсонская область — 5441 случай;

Хмельницкая область — 19 493 случая;

Черкасская область — 10 618 случаев;

Черновицкая область — 25 016 случаев;

Черниговская область — 10 054 случая.

Напомним, в Украине впервые более 10 тысяч новых случаев коронавируса.