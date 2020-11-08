За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 9397 человек, зафиксировано 138 летальных случаев, 2637 пациентов выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро воскресенья, 8 ноября.
Суточный показатель заболеваемости остается на высоком уровне, он вошел в пятерку наибольших за все время пандемии: 4 ноября заболело 9524 человека, 5 ноября — 9850, 6 ноября — 9721, 7 ноября — 10 746 (антирекорд).
Всего за все время пандемии в Украине заболело 460 331 человек, из них 206 866 выздоровели, летальных исходов — 8450.
Ситуация с COVID-19 по регионам:
г. Киев — 44 172 случая;
Винницкая область — 12 420 случаев;
Волынская область — 16 105 случаев;
Днепропетровская область — 17 748 случаев;
Донецкая область — 13 907 случаев;
Житомирская область — 18 334 случая;
Закарпатская область — 16 932 случая;
Запорожская область — 13 422 случая;
Ивано-Франковская область — 24 066 случаев;
Киевская область — 19 820 случаев;
Кировоградская область — 3092 случая;
Луганская область — 4450 случаев;
Львовская область — 33 283 случая;
Николаевская область — 10 240 случаев;
Одесская область — 28 265 случаев;
Полтавская область — 11 944 случая;
Ровенская область — 21 770 случаев;
Сумская область — 14 486 случаев;
Тернопольская область — 22 040 случаев;
Харьковская область — 43 213 случаев;
Херсонская область — 5441 случай;
Хмельницкая область — 19 493 случая;
Черкасская область — 10 618 случаев;
Черновицкая область — 25 016 случаев;
Черниговская область — 10 054 случая.
Напомним, в Украине впервые более 10 тысяч новых случаев коронавируса.
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