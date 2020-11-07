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В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки лабораторно подтверждены 216 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в субботу, 7 ноября, сообщило командование медицинских сил ВСУ.

Из них 46 человек госпитализированы, на лечении дома под контролем медицинской службы находятся 170 человек.

Всего по состоянию на 10:00 7 ноября болезнью COVID-19 в ВСУ болеют 2134 человека. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 398 человек. За все время эпидемии выздоровели 4568 человек, умерли 19.

Напомним, в Украине впервые более 10 тысяч новых случаев коронавируса.
ForUm

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