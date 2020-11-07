Задержки в увеличении суточных тестирований на COVID-19 связаны с возможностями украинских лабораторий. Об этом в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНН.

«Это связано не просто там с какой-то неохотой — это связано с максимально реальными возможностями по увеличению мощностей наших лабораторий. Все возможности наших лабораторных центров в начале пандемии были 200 тестов в сутки, сегодня мы сделали 50 тысяч 506 тестов за минувшие сутки», — рассказал он.

Причиной низких мощностей лабораторных центров, по словам Степанова, является нехватка необходимого оборудования.

«Мы точно выйдем на 75 тысяч в ближайшие полтора месяца, но будем стараться и, я думаю, что , учитывая постановку того оборудования, которое мы несколько месяцев ждали и которое приходило. Поэтому я уверен, что это тоже будет делаться», — отметил он.

Напомним, в Украине впервые более 10 тысяч новых случаев коронавируса.