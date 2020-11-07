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В Киеве за минувшие сутки зафиксировали 854 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram в субботу, 7 ноября.

11 человек умерли, 1162 - выздоровели.

Заболели:

494 женщины в возрасте от 18 до 84 лет;

323 мужчины в возрасте от 18 до 84 лет;

17 девочек от 19 дней до 17 лет и 20 мальчиков от 2 дней до 17 лет.

В частности, COVID-19 обнаружили у 34 медиков. За прошедшие сутки госпитализировали 86 пациентов. Остальные — на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания коронавирусом обнаружили в следующих районах:

Деснянский -142;

Дарницкий - 122;

Днепровский - 96.

Днем ранее, 6 ноября, в Киеве зафиксировали антирекорд по количеству случаев коронавируса - 1002.

Всего по состоянию на 7 ноября в столице 43 229 больных COVID-19, 16 380 пациентов выздоровели, 852 — умерли.

Напомним, в Украине впервые более 10 тысяч новых случаев коронавируса.
ForUm

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