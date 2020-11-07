В Киеве за минувшие сутки зафиксировали 854 новых случаев заболевания коронавирусом.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram в субботу, 7 ноября.
11 человек умерли, 1162 - выздоровели.
Заболели:
494 женщины в возрасте от 18 до 84 лет;
323 мужчины в возрасте от 18 до 84 лет;
17 девочек от 19 дней до 17 лет и 20 мальчиков от 2 дней до 17 лет.
В частности, COVID-19 обнаружили у 34 медиков. За прошедшие сутки госпитализировали 86 пациентов. Остальные — на самоизоляции, под контролем врачей.
Больше всего случаев заболевания коронавирусом обнаружили в следующих районах:
Деснянский -142;
Дарницкий - 122;
Днепровский - 96.
Днем ранее, 6 ноября, в Киеве зафиксировали антирекорд по количеству случаев коронавируса - 1002.
Всего по состоянию на 7 ноября в столице 43 229 больных COVID-19, 16 380 пациентов выздоровели, 852 — умерли.
Напомним, в Украине впервые более 10 тысяч новых случаев коронавируса.
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