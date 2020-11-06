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Верховная Рада не поддержала ни одну из кандидатур на должность судьи Конституционного суда Украины (КСУ). На голосование выносились четыре кандидатуры, передает УНИАН.

При рейтинговом голосовании на должность судьи КСУ кандидатуру Юрия Павленко (предложила фракция «Оппозиционная платформа - За жизнь») поддержали 154 народных депутата, кандидатуру Ольги Боднар-Петровской (предложила фракция «Батькивщина») - 126, кандидатуру Николая Сирого (предложила фракция «Европейская солидарность») - 97, кандидатуру Натальи Денисенко (предложила фракция «Голос») - 38.

После рейтингового голосования в сессионном зале для назначения на должность судьи КСУ была вынесена кандидатура Юрия Павленко, поскольку она набрала больше всего голосов. За его кандидатуру проголосовали только 100 народных депутатов (при необходимом минимуме 226).

После этого председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков дал поручение профильному комитету провести повторный конкурс на должность судьи КСУ.

Напомним, 3 ноября народные депутаты из разных фракций призвали судей Конституционного суда, поддержавших решение об отмене статьи 366-1 Уголовного кодекса о наказании за недостоверное декларирование и некоторые положения закона «О предотвращении коррупции», уйти в отставку.
ForUm

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