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Правительство возобновило работу более 50 лабораторий для ПЦР тестирования на COVID-19, в частности, обеспечены автоматические станции для экстракции РНК.

Об этом на час вопросов к правительству в Верховной Раде сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Укринформ.

«Была восстановлена ​​работа более 50 лабораторий. В общем лаборатории за это время профинансировали на 1 млрд грн. В начале эпидемии была только одна автоматическая станция для экстракции РНК (рибонуклеиновой кислоты - ред.) во время проведения тестов, сейчас их стало 56, и в ближайшее время их количество возрастет до 68. Это основа для ПЦР тестирования», - сказал Шмыгаль.

Он напомнил, что была поставлена цель - довести суточное количество тестирования методом ПЦР до 50 тыс., в октябре и до 75 тыс. в сутки к концу года. Также было выделено 1 млрд грн на закупку экспресс-тестов для определения COVID-19 , которые дают результат в течение часа.

Напомним, за прошедшие сутки, 5 ноября, в Украине зафиксирован 9721 новый случай коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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