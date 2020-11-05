Конституционный суд объявил о перерыве в рассмотрении дела относительно официального толкования положений Конституции относительно рынка земли, сообщает пресс-служба КСУ.

Отмечается, что перерыв в рассмотрении дела объявлен в связи с отсутствием кворума.

«Вместе с тем обращаем внимание, что сегодня рассматривалась лишь дело о толковании отдельных положений Конституции Украины, а не вопрос земельной реформы. Рассмотрение дела о конституционности Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения» Конституционным судом отложено», - сказано в сообщении.

Напомним, по данным СМИ, судьи Конституционного суда Украины, которые голосовали против решения относительно отмены антикоррупционных законов, временно отказались от участия в его работе.