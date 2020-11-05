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Принятие в первом чтении законопроекта «О Государственном бюджете на 2021 год» дает Украине возможность завершить диалог с основными международными кредиторами относительно получения новых займов.

Об этом во время общения с журналистами заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает УНИАН.

«Принятие бюджета в первом чтении открывает перед Украиной возможность завершить диалог с нашими финансовыми международными партнерами. И буквально уже на следующей неделе, надеюсь, состоится очередной и очень важный раунд переговоров с МВФ, Всемирным банком, Европейским Союзом», - сказал он.

По словам премьера, ситуация вокруг решения Конституционного суда по антикоррупционной реформе не должна повлиять на сотрудничество Украины с МВФ.

«Украина четко декларирует и показывает свои европейские намерения», - заявил Шмыгаль

«Потому что Украина четко декларирует и показывает свои европейские намерения, намерения продолжать и активно вести антикоррупционную реформу и все реформы, которые прописаны в наших международных обязательствах», - отметил он.

Напомним, Верховная Рада приняла в первом чтении проект бюджета на 2021 год.
ForUm

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