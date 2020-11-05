Завтра Верховная Рада может рассмотреть назначение двух судей Конституционного суда Украины (КСУ) по квоте парламента.

Как передает УНИАН, об этом сообщил один из кандидатов на должность судьи КСУ Руслан Сидорович.

«Наконец парламент принял ответственное решение заполнить две существующие вакансии в Конституционном суде», - отметил он.

Также Сидорович опубликовал приглашение кандидатов на должности судей КСУ по квоте парламента прийти завтра в Верховную Раду за подписью председателя Комитета по вопросам правовой политики Андрея Костина.

«Приглашаем вас принять участие в заседании Верховной Рады 6 ноября, на котором будет рассматриваться вопрос о назначении на должность судьи Конституционного суда», - говорится в приглашении.

Также в нем содержатся фамилии шестерых кандидатов на должности судей КС Ольга Боднар-Петровская, Наталья Денисенко, Виктор Кичун, Юрий Павленко, Руслан Сидорович, Николай Сирый.

Эту информацию подтверждает и народный депутат от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко. На своей странице в Facebook она написала: «Только что задала вопрос председателю ВР Разумкову и руководителю профильного правового комитета, правда ли, что завтра без создания комиссии состоится голосование за двух судей Конституционного суда? Ответ Разумкова: «Все конкурсы прошли давно», - говорится в заметке.

Напомним, 3 ноября народные депутаты из разных фракций призвали судей Конституционного суда, поддержавших решение об отмене статьи 366-1 Уголовного кодекса о наказании за недостоверное декларирование и некоторые положения закона «О предотвращении коррупции», уйти в отставку.