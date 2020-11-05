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Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, планируют ли в Украине останавливать общественный транспорт в случае нового усиления карантина, передает УНИАН.

«Мы не рассматриваем такую необходимость, я имею в виду, если мы говорим в целом по стране», - пояснил он.

Говоря о возможности введения полного локдауна, министр подчеркнул, что это не трудно, но нужно найти баланс.

«И мы должны взвешивать, найти баланс с точки, с другой стороны - с точки зрения работы обычных людей. Мы понимаем, что ввести жесткий локдаун на три недели, месяц, а потом выходить снова - это означает, что большое количество людей просто останется без работы», - сказал глава Минздрава.

Что касается комендантского часа, то эту меру, по словам министра, может ввести только Верховная Рада.

«Комендантский час определен в законодательстве. Для того, чтобы ввести комендантский час, надо вводить чрезвычайное положение. Для этого - решение СНБО, указ президента и голосование в Верховной Раде», - сказал Степанов.

Напомним, 4 октября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет Министров Украины сейчас не намерен вводить локдаун.
ForUm

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