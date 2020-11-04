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Киев усиливает контроль за соблюдением мер безопасности в коммунальном общественном транспорте.  Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Киев усиливает контроль за соблюдением мер безопасности в коммунальном общественном транспорте. В частности, в метро. Если в наземном транспорте сейчас больше дисциплины и пассажиры, в основном, придерживаются масочного режима. Так в метрополитене многие пренебрегают правилами безопасности. Поэтому мы силами муниципальной охраны, усиливаем контроль. И без масок в метро пассажиров не будут впускать», - отметил Кличко.

Он пояснил, что такие меры - прежде всего для безопасности самих пассажиров. Потому что больше всего случаев инфицирования, по выводам специалистов, происходит именно в общественном транспорте.

«И я прошу всех не пренебрегать правилами. И соблюдать их», - отметил Кличко.

Напомним, в Киеве за минувшие сутки зафиксировано наибольшее количество больных коронавирусом за все время пандемии – 856 человек.
ForUm

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