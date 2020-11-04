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В мире по состоянию на утро 4 ноября зарегистрировано 47 853 633 случаев коронавируса.

Об этом свидетельствуют данные Worldometer, сообщает Укринформ.

В частности, 1 220 534 человек не выжил, 34 357 190 выздоровели.

За новые сутки было обнаружено 14 289 случаев, из них более 5 тысяч в Бельгии и Мексике. Также за сегодня в мире от коронавирусной инфекции погибли 815 человек.

США в настоящее время лидируют по числу зараженных в мире — там зафиксировано 9,692,528 случаев. В Индии 8,313,876 (929 новых), а в Бразилии 5,567,126.

Напомним, за прошедшие сутки, 3 ноября, в Украине зафиксировано 9524 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

 
ForUm

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