Позиция Русской Православной Церкви относительно недопустимости легализации однополых браков остается неизменной.

Об этом заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев), сообщает patriarchia.ru.

«Позиция Русской Православной Церкви в этом отношении совершенно однозначна. Мы говорим не только о том, что гомосексуальный союз не является семьей, но выступаем и против его легализации в какой бы то ни было юридической форме. Мы считаем, что любая его легализация тем самым узаконивает противоестественное сожительство и придает этому союзу черты семьи, даже если формально он не будет назван семьей в законодательстве», - подчеркнул митрополит Иларион.

По его мнению, если какие-то люди выбирают определенный образ жизни, то это значит, что они сознательно становятся на позицию, которая противоречит учению Церкви.

«Мы с пастырской ответственностью относимся к людям, имеющим нетрадиционную сексуальную ориентацию: не выгоняем их из церкви, не отлучаем от Церкви. Они приходят к нам на исповедь. Мы с ними работаем, помогаем им преодолеть это влечение, если они действительно стремятся к тому, чтобы его преодолеть. Но узаконить это сожительство и сказать, что это нормально, как говорят сегодня многие психологи, мол, если у человека такие наклонности, значит это нормально, значит, он должен себя реализовать так, а не иначе — с этим мы согласиться никак не можем», - заявил митрополит Иларион.

Как сообщалось ранее, председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда объяснил, что запрет на однополые отношения, как и запрет на супружескую измену, является частью ценностной мировоззренческой системы христианства.