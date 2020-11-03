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У многих людей в период пандемии COVID-19 могут возникать симптомы тревоги и депрессии.

Об этом сообщают ученые из Института неврологии, психиатрии и наркологии НАМН Украины, передает УНИАН.

Также пандемия может вызвать проблемы с концентрацией внимания на типичных задачах, нарушение аппетита, боли в теле или трудности со сном.

Ученые говорят, что к специалисту стоит обратиться в случае, когда указанные симптомы длятся несколько дней подряд.

Симптомы у переболевших коронавирусом

Итальянские ученые исследовали 402 пациентов с COVID-19 на психические нарушения. По результатам мониторинга, у 28% больных наблюдался посттравматическое стрессовое расстройство, у 31% – депрессии, у 42% – тревожность; 40% пациентов имели бессонницу, а 20% – обсессивно-компульсивные нарушения.

Исследователи полагают, что психические последствия могут быть вызваны «иммунным ответом на сам вирус или психологическими стрессорами, такими как социальная изоляция, психологическое воздействие новой тяжелой и потенциально смертельной болезни, озабоченность по поводу заражения других и стигматизации».

«Принимая во внимание худшую степень тяжести COVID-19 у госпитализированных пациентов, это наблюдение свидетельствует о том, что менее интенсивная поддержка со стороны системы здравоохранения могла бы увеличить социальную изоляцию и одиночество, характерные для пандемии COVID-19», – объясняют специалисты.


Напомним, за прошедшие сутки, 2 ноября, в Украине зафиксировано 8899 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

 
ForUm

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