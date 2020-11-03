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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал о подготовке мобильных госпиталей в Киеве, Донецкой и Одесской областях.

Как передает УНИАН об этом он сказал во время выступления в парламенте.

Отвечая на вопрос об открытии полевых госпиталей, министр напомнил, что для развертывания мобильных госпиталей были определены три локации: Киев, Донецкая и Одесская области.

«Местными властями было определено, в какой именно локации они могут находиться, эти госпитали. Была рассчитана сумма денежных средств, которая необходима для развертывания полевых госпиталей, исходя из 500 коек – один полевой госпиталь... Количество медицинских работников, которое будет там работать, – 1 тыс. 200 человек», - рассказал Степанов.

Он добавил, что также определена сумма средств и перечень необходимого оборудования.

«Подготовлены соответствующие распорядительные документы о выделении этих средств непосредственно регионам, которые будут заниматься обустройством этих мобильных госпиталей в случае необходимости», - отметил чиновник.

Напомним, за прошедшие сутки, 2 ноября, в Украине зафиксировано 8899 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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