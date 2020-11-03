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Решение по Предстоятелю Кипрской Церкви, помянувшего на литургии главу ПЦУ, будет принято на Священном Синоде.

Об этом заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев), сообщает patriarchia.ru.

«Мы будем обсуждать эту ситуацию на Синоде и принимать синодальное решение. Я хотел бы подчеркнуть, что Архиепископ Кипрский совершил это деяние, не только не поставив в известность заблаговременно Синод своей Церкви, но и вопреки рекомендациям Синода. Архиепископ поспешил (видимо, на него оказывалось давление) и принял единоличное решение о том, что он будет поминать главу украинских раскольников на Божественной литургии», - отметил митрополит Иларион.

Он напомнил, что действия митрополита Хризостома вызвали негативную реакцию в Кипрской Церкви.

«Один из митрополитов, который присутствовал на богослужении, встал и ушел. Еще трое вместе с ним, итого четыре иерарха Кипрской Церкви, подписали заявление, в котором в очень жесткой форме осудили поступок Архиепископа Хризостома и выразили свое категорическое несогласие с поминовением главы украинских раскольников, а также и с решением Константинопольского Патриарха о даровании так называемого томоса об автокефалии так называемой Православной Церкви Украины», - подчеркнул митрополит Иларион.

 Ранее архиерей заявил, что Русская Церковь «продолжит общение со всеми архиереями, которые не признают единоличное решение Архиепископа».
ForUm

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