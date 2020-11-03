Русская Православная Церковь считает однополые отношения грехом и не допускает ни церковное, ни государственное их закрепление.

Об этом заявил председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда пояснил позицию Церкви относительно однополых отношений, сообщает patriarchia.ru.

«Мы считаем однополые отношения грехом и не только не приветствуем, но и не допускаем как церковное, так и государственное их закрепление», – объяснил Легойда.

По его словам, запрет на подобные отношения, как и запрет на супружескую измену, является частью ценностной мировоззренческой системы христианства.

«И когда наши оппоненты говорят, что существует физиологическое влечение, а потому такие отношения естественны, а значит и допустимы, и должны благословляться, то они совершают серьезную ошибку. Потому что дело не в том, что то или иное действо физиологически возможно, а в том, что существует ценностный запрет на подобные отношения. Важно понимать, что христиане выступают не за какую-то природную естественность, а за Богом установленный порядок», - напомнил Владимир Легойда.

Он подчеркнул, что «есть вещи незыблемые».

«Это не значит, что Церковь не меняется. Но задача Церкви – прояснять и оттачивать свою позицию, а не менять ее в угоду конъюнктуре. Церковь должна быть мудрой в плане способности богословского объяснения своей позиции применительно к каждой конкретной ситуации», – пояснил глава Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.