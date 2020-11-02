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Председатель Ивано-Франковской областной государственной администрации Виталий Федорив заболел COVID-19.

«Дошла очередь и до меня - получил положительный результат ПЦР-теста. Самочувствие удовлетворительное, лечусь дома под постоянным контролем семейного врача», - написал он в Facebook.

Федорив в очередной раз призвал всех пользоваться средствами индивидуальной защиты и соблюдать карантинные правила.

С начала суток 2 ноября в Украине начали действовать новые эпидемиологические зоны: Ивано-Франковск и Тисменицкий район области признаны красной зоной.

За сутки 1 ноября в Украине обнаружили 6754 случая COVID-19.
ForUm

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