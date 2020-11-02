Верховная Рада рассмотрит в первом чтении законопроект «О государственном бюджете Украины на 2021» в четверг, 5 ноября.

Как передает Укринформ, об этом сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на заседании согласительного совета 2 ноября.

«На этой неделе, насколько я понимаю, на четверг, мы планируем рассмотрение бюджета. Я думаю, что сегодня будет комитет и председатель комитета сможет об этом доложить. Поэтому Комитет по вопросам бюджета как можно скорее должен рассмотреть предложения к проекту закона «О государственном бюджете Украины на 2021 год», выводы Счетной палаты и подготовить проект постановления Верховной Рады Украины относительно выводов и предложений к проекту закона», - отметил спикер парламента.

Дмитрий Разумков выразил уверенность, что бюджетный комитет, все депутатские фракции и группы в парламенте и каждый народный депутат ответственно отнесутся к этому при принятии решения.

Среди других важных законопроектов, которые на этой неделе планирует рассмотреть Верховная Рада, Председатель ВР также назвал законопроект № 3711 относительно реформы судов, так называемый законопроект об инвестнянях, а также вопрос антикоррупционной стратегии и законопроект № 4131, связанный с парламентским контролем.

«На этой неделе, я уверен, нам надо рассмотреть еще вопрос относительно постановления, которое переносит парламентские слушания. На сегодняшний день у нас есть восемь запланированных парламентских слушаний, но, к сожалению, снова благодаря коронавирусной болезни мы не сможем их провести вовремя. Поэтому будет предлагаться решение относительно того, чтобы перенести парламентские слушания до того времени, когда это будет возможно, и Верховная Рада примет отдельно соответствующее решение», - отметил Разумков.

Напомним, депутаты представили к проекту госбюджета-2021 несколько тысяч поправок и предложений, на основе которых профильный комитет сформировал таблицу с 2,5 тыс. позиций.

Комитет по вопросам бюджета 16 октября должен был утвердить поправки к законопроекту о госбюджете-2021, однако заседание не состоялось из-за отсутствия кворума.

В соответствии с нормами Бюджетного кодекса, Верховная Рада должна проголосовать в первом чтении за проект закона о госбюджете до 20 октября, а к 1 декабря документ должен быть принят в целом как закон.