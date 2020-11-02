Верховная Рада хочет заслушать министра здравоохранения Максима Степанова. В Украине обостряется ситуация с заболеваемостью COVID-19.

Об этом заявил глава парламента Дмитрий Разумков в ходе заседания согласительного совета ВР.

«Также обращались с предложением и заслушать и министра здравоохранения. Если это необходимо, можем определить день, потому что ситуация обостряется, и надо понимать, в каком направлении мы движемся», - сказал Разумков.

Кроме того, замглавы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко предложил вызвать Степанова в Раду во вторник-среду.

«Возможно, вызовем господина Степанова раньше. Есть такая, возможно, идея во вторник и среду сократить время на выступления, возможно, на 20 минут. И за счет этого получить дополнительное время заслушать господина Степанова ... Если коллеги против, то давайте искать время заслушать господина Степанова во вторник-среду», - сказал он.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировано 6754 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.