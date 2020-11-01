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Из-за роста количества госпитализаций больных COVID-19 украинская медицинская система приближается к этапу, когда медикам придется сортировать пациентов: кого брать на лечение, а кого — нет.

Об этом заявил сегодня на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, сообщив, что количество госпитализаций инфицированных коронавирусом за неделю увеличилось на 3,5 тысячи.

«25 октября в наших больницах находилось 23 тыс. 266 пациентов, больных или с подозрением на COVID-19. Сегодня утром — 26 тыс. 593 пациента. То есть почти плюс 3,5 тыс. плюс за неделю», — пояснил Степанов.

По его словам, предел украинской медицинской системы пока — 52000 коек, что составляет 30% от всего коечного фонда страны. При этом, в начале эпидемии максимальное количество коек составляла 12000.

Степанов призвал украинцев жестко соблюдать правила и рекомендации, чтобы приостановить рост количества инфицированных коронавирусом и избежать перегрузки медицинской системы.

«С такой динамикой, когда у нас 26 593 человека (активных больных в больницах), эти 52 тыс. коек очень быстро заполнятся. А потом нам придется применять соответствующий алгоритм по сортировке и выбору пациентов: каких мы будем брать на лечение, а каких — нет», — предупредил министр. Он отметил, что аналогичная ситуация сложилась и в других странах мира, ведь каждая система здравоохранения имеет предел.

Степанов также заявил, что подписал распоряжение, согласно которому медицинские учреждения Национальной академии медицинских наук переходят на лечение других, нековидных заболеваний. «Почти 5 тыс. коек они готовы выделить для пациентов с различными патологиями, такими как сердечно-сосудистые заболевания, хирургические патологии, ургентные патологии. Они готовы принимать этих больных, чтобы разгрузить медицинскую систему Киева. Также в столице перепрофилируются еще 4 больницы, которые будут работать исключительно с больными COVID-19», — пояснил министр.

Кроме того, он добавил, что Минздрав в начале октября предлагало внести соответствующие изменения в постановление правительства, регулирующее карантинные меры в стране. «Этими изменениями было рекомендовано всем субъектам хозяйствования, независимо от формы собственности, по возможности переходить на дистанционную работу. Также было рекомендовано максимально разграничивать время начала и окончания работы для того, чтобы минимизировать контакты между людьми», — отметил Степанов.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили в 7959 человек, зафиксировано 110 летальных случаев, 2513 пациентов выздоровели.
ForUm

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