также в разделеМир
В Греции и Турции произошло сильное землетрясение, есть жертвы 54
Лукашенко о закате политической карьеры: Да не дождетесь! 41
В ЕС пригрозили Венгрии последствиями за закупку несертифицированной вакцины в РФ 254
Нападавшим в Ницце оказался 21-летний тунисец 28
Лукашенко: Дуда сфальсифицировал выборы и хотел перевести стрелки на Беларусь 28
Из-за пандемии началось падение американского фондового рынка 12
В странах ЕС хотят установить минимальную зарплату 20
Трамп: В США больше нет свободной прессы 16
Во Франции произошло второе за день нападение с ножом 17
В Польше за сутки выявили более 20 тысяч случаев COVID-19 256
В центре Ниццы мужчина с ножом зарезал трех человек 29
В мире за сутки подтвердили 570 тысяч случаев коронавируса 11
В России хотят запретить сравнивать сталинский СССР и нацистскую Германию 47
Участники испытаний российской вакцины заболели коронавирусом 42
Эрдоган подал в суд на Charlie Hebdo 30
Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на Эрдогана, в Турции возмущены 51
Россия вводит масочный режим 26
Лукашенко заявил, что приказал разгонять протестующих в Минске 31

В субботу, 31 октября, премьер-министр Армении Никол Пашинян направил письмо президенту России, в котором просит помощи, основываясь на двусторонних соглашениях между странами. В частности, Пашинян просит Путина помочь «обеспечить безопасность».

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Армении.

Отмечается, что в письме армянский лидер представил ситуацию, сложившуюся в результате конфликта между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе. Он также в очередной раз обвинил Турцию, которая является членом НАТО, во вмешательстве в конфликт.

«Учитывая приближение боевых действий к границе Армении, уже имевшие место факты посягательств на территорию РА, премьер-министр Республики Армения обратился к президенту Российской Федерации за незамедлительным проведением консультаций с целью определения рода и размера помощи, которую Российская Федерация может предоставить Республике Армения для обеспечения ее безопасности, основываясь на союзнических отношениях между Арменией и Россией», - говорится в сообщении.

Напомним, Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении нового перемирия.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1903 грн.
5
Теги