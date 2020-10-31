В субботу, 31 октября, премьер-министр Армении Никол Пашинян направил письмо президенту России, в котором просит помощи, основываясь на двусторонних соглашениях между странами. В частности, Пашинян просит Путина помочь «обеспечить безопасность».

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Армении.

Отмечается, что в письме армянский лидер представил ситуацию, сложившуюся в результате конфликта между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе. Он также в очередной раз обвинил Турцию, которая является членом НАТО, во вмешательстве в конфликт.

«Учитывая приближение боевых действий к границе Армении, уже имевшие место факты посягательств на территорию РА, премьер-министр Республики Армения обратился к президенту Российской Федерации за незамедлительным проведением консультаций с целью определения рода и размера помощи, которую Российская Федерация может предоставить Республике Армения для обеспечения ее безопасности, основываясь на союзнических отношениях между Арменией и Россией», - говорится в сообщении.

Напомним, Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении нового перемирия.