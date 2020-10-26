Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении нового перемирия в Нагорном Карабахе, сообщает Укринформ.

В Министерстве обороны Азербайджана обвинили Армению в артиллерийском обстреле по позициям азербайджанской армии, расположенным на всей протяженности фронта, а также на армянско-азербайджанской государственной границе.

В свою очередь пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила на своей странице в Фейсбуке о нарушении перемирия азербайджанскими войсками, обвинив их в огне по армянским позициям на юго-восточном направлении.

Как сообщалось ранее, министры иностранных дел Азербайджана и Армении после переговоров в Вашингтоне договорились о начале гуманитарного перемирия в зоне Нагорно-карабахского конфликта с утра понедельника.

Стороны достигли договоренности о прекращении огня еще 10 октября в Москве. Однако с тех пор перемирие неоднократно нарушалось, что вызвало критическую реакцию со стороны международного сообщества.

Наступление азербайджанских войск в Нагорном Карабахе началось утром в воскресенье, 27 сентября. Азербайджанское командование назвало открытие огня его военными «контрнаступлением», заявив, что речь идет об ответе на обстрел со стороны армянских сил. Лидер Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан в начале войны против армянского народа и отметил, что Ереван является гарантом безопасности Нагорного Карабаха.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха вспыхнул в 1988 году. В 1994-м - после шести лет войны - был подписан Бишкекский протокол, согласно которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. Нагорный Карабах провозгласил себя независимой «республикой», однако Азербайджан не признал этого, заявив, что территорию оккупировала Армения.