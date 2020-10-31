также в разделеОбщество
Новый антирекорд: заболеваемость COVID-19 в Украине растет 10
Ночью на Донбассе было тихо, в пятницу - двое погибших 8
30 октября. Картина дня 14
ТКГ провела внеочередное заседание из-за обострения на Донбассе 12
Обнаружили новый симптом коронавируса - «красные ноги» 16
Сытник: В остановленных уголовных производствах НАБУ фигурируют судьи КСУ 20
Руководителю подпольной тюрьмы «Изоляция» в Донецке сообщили о подозрении 16
У главы «украинской общины» в Латвии забрали статус зарубежного украинца 17
Подозреваемую по делу «Южного» отправили под домашний арест 51
Малюська предлагает создать аналог НАПК для судей 15
Глава КСУ не собирается идти на допрос 20
Нардеп: В отношении судей КСУ открыто дело 40
В Хмельницком пытались создать фейковый «горсовет» 21
Степанов: Украине нужно максимально избегать локдауна 16
Экологи проведут рейд на Житомирщине – будут искать браконьеров 8
Билеты на 1 класс Интерсити+ с ноября подешевеют на 15% 29
В Украине обновили список карантинных зон 52
Украинская делегация в ТКГ инициирует срочное заседание из-за обстрела боевиков 16

В течение дня 31 октября в Карпатах, в результате прохождения фронта, ожидаются значительные осадки в виде дождя. В высокогорье Карпатских гор ожидается до 10 см снега.

Об этом сообщили на Facebook-странице снеголавинной ситуации в украинских Карпатах.

В горах температура воздуха снизится ниже 0°С, вероятен мокрый снег.

«На высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается выпадение снега высотой до 10 см. Советуем воздержаться от походов в горы и на высокогорье», - говорится в сообщении.

Напомним, в Карпатах в понедельник, 19 октября, выпал снег. На горнолыжном курорте Драгобрат намело около 5-7 сантиметров.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1903 грн.
5
Теги