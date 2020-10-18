В Карпатах гора Поп Иван покрыта снегом, температура воздуха -2°С.
Об этом сообщили спасатели Черногорского горного поисково-спасательного поста.
По данным спасателей, по состоянию на воскресенье, 18 октября на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 50 м.
Ветер юго-западный 3−5 м /с. Температура воздуха -2°С.
Поп Иван — одна из самых высоких вершин Украинских Карпат, высотой 2028 м. Расположена на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей. Верхушка горы увенчана «тиарой» — каменным зданием бывшей обсерватории.
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