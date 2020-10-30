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Александр Лукашенко, которого ЦИК Беларуси объявил победителем президентских выборов, заявил о переходе участниками протестов «красных линий». Об этом он сказал на встрече с руководством Министерства внутренних дел Беларуси 30 октября, сообщает государственное информагентство БЕЛТА.

«С сегодняшнего дня, особенно в квартирах граждан, куда они прячутся, мы в плен никого не берем... Если кто прикоснется к военнослужащему, он должен уйти оттуда как минимум без рук», - сказал Лукашенко и добавил, что отступать не собирается.

Лукашенко предупредил об отчислении студентов, если они дальше будут выходить на несанкционированные акции.

Студенты не менее девяти белорусских вузов первыми поддержали объявленную оппозицией общенациональную забастовку с требованием отставки Лукашенко, когда 26 октября истек срок так называемого «народного ультиматума».

30 октября, по информации независимого портала Tut.By, во многих вузах проходят акции в поддержку студентов и преподавателей, которых отчисляют и увольняют из-за гражданской позиции. В частности, более 60 сотрудников Академии искусств, в том числе проректор по учебной работе Елена Бохан, требовали восстановить отчисленных студентов. В их письме говорится, что политический кризис может быть решена только путем диалога, который невозможен, если власть использует методы жесткого преследования граждан.

К забастовке продолжают присоединяться работники белорусских предприятий. Число протестующих пополнили работники БМЗ и «Беларуськалий». Руководство заводов за это грозит увольнением. Власти утверждают, что работа крупных предприятий забастовка не остановил.

Массовые протесты в Беларуси продолжаются с 9 августа, когда в стране состоялись президентские выборы, победителем которых был объявлен Лукашенко. Участники выступлений считают, что результаты были сфальсифицированы в его пользу и называют победительницей голосования кандидатку от оппозиции Светлану Тихановскую.

За время протестов меньшей мере четыре человека погибли, шестеро считаются пропавшими без вести. Точное количество пострадавших и задержанных до сих пор неизвестна, но речь идет о тысячах людей.
ForUm

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