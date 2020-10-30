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В четверг, 29 октября, следственный судья ВАКС частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и выбрал подозреваемой по делу ГП «МТП «Южный» меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Срок действия меры пресечения - до 26 декабря 2020 включительно, сообщается на странице суда в Facebook.

Также на подозреваемую возложены следующие процессуальные обязанности: носить электронное средство контроля; прибывать по требованию к следователю, детектива, прокурора или суда; не отлучаться из г. Южный Одесской области без разрешения следователя, детектива, прокурора или суда; уведомлять следователя, детектива, прокурора или суд об изменении своего места жительства и/или работы; сдать на хранение в соответствующий территориальный подразделения Государственной миграционной службы Украины паспорт гражданина Украины для выезда за границу; воздерживаться от общения с подозреваемыми и другими лицами.

Напомним, правоохранительные органы подозревают 11 человек, среди которых действующие и бывшие чиновники морского торгового порта «Южный», в организации коррупционной схемы, по которой государственное предприятие понесло убытки на общую сумму 47,5 млн гривен.
ForUm

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