Руководительницу общества «Світанок» (г. Лиепая, Латвия) Ларису Давиденко лишили статуса зарубежного украинца из-за «антиукраинской деятельности», сообщило посольство Украины в Латвии.

«Решением Национальной комиссии Украины по вопросам иностранных украинский от 27 октября руководитель общества «Світанок» Лариса Давыденко была лишена статуса зарубежного украинца из-за деятельности, противоречащей национальным, в т.ч. сфере безопасности, интересам Украинского государства. Таким образом, удостоверение заграничного украинца Давиденко, на основании которого она получила бесплатную многократную визу на въезд в Украину является недействительным и подлежит возврату в Посольство Украины в Латвии», - говорится в сообщении.

В посольстве отмечают, что «Давиденко откровенно симпатизирует пророссийским силам в Латвии, систематически посещает мероприятия, организованные российскими дипломатическими учреждениями, активно и публично продвигает постулаты идеологов «русского мира».

При этом ни разу Давиденко, руководитель т.н. украинского общества горда Лиепая, не посещала мероприятий, организованных Посольством Украины, в частности связанных с приемом на реабилитацию украинских раненых военнослужащих, бывших политзаключенных Кремля и т.д.