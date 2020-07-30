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Посольство Украины решительно осуждает действия руководителя т.н. украинской организации «Лиепайская украинская община «Рассвет»Ларисы Давыденко, которая приняла участие в мероприятиях Генконсульства РФ в Лиепии  26 июля 2020 по случаю дня ВМС РФ.

Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

«Участие руководителя украинского общества в мероприятиях, которые по замыслу организаторов должны прославлять величие русской армии, которая уже более шести лет осуществляет вооруженную агрессию против Украины, является предательством памяти более 14 тысяч погибших в борьбе за восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины», - подчеркнули в Посольстве.

Примечательно, что Давыденко ни разу не принимала участия в мероприятиях Посольства Украины и настоящей украинской общины, проводимых в поддержку тяжелораненых украинских военных во время их реабилитации в Латвии.

Кроме того, Давыденко не посещала и мероприятия с участием украинских политзаключенных Кремля, на встрече с которыми она могла бы получить свидетельство украинских героев о том, как в российских тюрьмах пытками пытались выбить из них желаемые Кремлю показания. Также она не участвовала во всех других мероприятиях, проводимых Посольством и украинцами в Латвии в поддержку территориальной целостности Украины и осуждения российской агрессии против Украины и украинского народа.

«Однако Лариса Давыденко почему-то регулярно посещает мероприятия страны-агрессора»,- отметили в посольстве.
ForUm

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