Под председательством президента Украины Владимира Зеленского началось срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины о неотложных мерах, которые должно принять государство после решения Конституционного Суда о неконституционности отдельных положений закона о предотвращении коррупции и статьи 366-1 Уголовного кодекса Украины. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

Начиная заседание, Зеленский отметил необходимость срочной реакции на ситуацию, которая сложилась после принятия Конституционным Судом по представлению народных депутатов решения об антикоррупционной инфраструктуре Украины.

«Дело не только в этом решении, но и вообще в целенаправленных действиях определенных лиц на подрыв общественного договора в Украине и на создание реальной угрозы национальной безопасности и обороне нашего государства. Мы должны не допустить ни того, что эта проблема начнет решать улица по своему усмотрению, ни того, что это или какое-то другое решение Конституционного Суда будет использовано врагами Украины для дискредитации нашей страны за рубежом», - отметил президент.

Он отметил, что демонтаж контрольных функций Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и уголовной ответственности за сознательное нарушение требований законодательства при декларировании никогда не будет воспринято ни украинским обществом, ни европейскими партнерами.

Зеленский акцентировал внимание, что из-за решения КСУ возникла проблема даже с воплощением в жизнь результатов местных выборов, которые состоялись в Украине 25 октября. Ведь без полномочий НАПК по проведению специальной проверки, которые признаны КСУ неконституционными, нельзя назначать избранных лиц на должности в органах местного самоуправления - секретаря местного совета или председателя местного совета.

«Поэтому нужно очень детально проработать всю проблематику, которую мы, к сожалению, получили после решения Конституционного Суда. Сразу скажу о главном, чтобы ни у кого не было ни малейшего сомнения, - система электронного декларирования в Украине будет работать. Законопроекты для ее обновления должны быть подготовлены и направлены в Верховную Раду как неотложные», - подчеркнул президент.

Он призвал членов СНБО разработать конкретные решения.

«Главные вопросы. Почему вообще появилось данное решение Конституционного Суда Украины? Какие мотивации видим в этом решении мы? Какая законодательная база попала под решение Конституционного Суда и чем именно?» - отметил Глава государства.

Также президент обратился в правоохранительные органы с просьбой установить все детали принятия указанного решения Конституционного Суда.

Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

На закрытом заседании КС проголосовал за отмену ст.366-1 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за недостоверное декларирование. Также КСУ признал неконституционной проверку электронных деклараций и отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

В КСУ решили, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений является «чрезмерным наказанием».

28 октября НАПК закрыло реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда.

В НАПК заявили, что своим решение КСУ заблокировал назначение руководящих кадров органов власти, в том числе победителей местных выборов.