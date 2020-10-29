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Кипрский предстоятель в 2018 году обещал всеми своими силами  поддерживать позицию РПЦ в вопросе непризнания ПЦУ.

На сайте patriarchia.ru опубликован текст приветственного адреса, направленного архиепископом Хризостомом в 2018 году Кириллу по случаю празднования 1030-летия Крещения Руси.

В документе сказано, что крещение Руси князем Владимиром «привело к тому, что эта местная (Русская – Ред.) Церковь стала автокефальной, а затем обрела статус Патриархата. Мы осознаем значение этого деяния и всецело понимаем особое чувство благочестивого русского народа и его епископата по отношению к месту того массового крещения, которое стало материнской утробой, чревоносившей Русскую Церковь».

Архиепископ Хризостом заверил Патриарха Кирилла, что «Кипрская Церковь никогда не отступит от своей позиции, которую мы Вам многократно излагали, т.е. что всеми своими силами будет поддерживать позицию Русской Православной Церкви в вопросе о т.н. автокефалии в Украине».

«Эту позицию она считает справедливой и во всем оправданной. Именно там находятся ваши духовные корни, и нельзя вам оторваться от них», – отметил глава Церкви Кипра.

По его словам, «главная причина, по какой мы поспешили откликнуться на Ваше приглашение к участию в этих мероприятиях (по случаю 1030-й годовщины Крещения Руси – Ред.), было заверить Вас снова в неизменности нашей позиции».

В конце документа, архиепископ Хризостом подчеркнул, что позиция Церкви Кипра по украинскому вопросу тождественна той, которую занимает РПЦ.

 
ForUm

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